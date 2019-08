"Não é em dois jogos que Sérgio Conceição deixa de ser o grande treinador que era"

O presidente do Olhanense não vê Sérgio Conceição na porta de saída do FC Porto e acredita que o treinador "vai dar a volta" à crise que a equipa portista atravessa.

Em declarações a Bola Branca, Isidoro Sousa, que em 2011/12 lançou Conceição como técnico principal no clube algarvio, refere que o treinador dos dragões não pode passar de "bestial a besta" em poucas semanas.

"Fez um excelente campeonato no ano passado, foi até ao fim. O Porto podia ter sido campeão, como foi o Benfica com mérito. Mas o arranque de época é sempre complicado. O FC Porto fez uma transformação no seu plantel e isto demora algum tempo. Algumas contratações foram, talvez, um pouco tardias. Agora, acredito e tenho a plena confiança que o Sérgio vai dar a volta à situação. Já o vi em situações mais difíceis e ele conseguiu dar a volta. Tem, de facto, uma força interior muito grande e mais jogo, menos jogo, levará o Porto àquilo que se pretende. Ou seja, lutar pelo título", sustenta.

Neste sentido, Isidoro Sousa defende que Sérgio Conceição tem todas as condições para manter o lugar. "Não é em dois jogos que um treinador deixa de ser o grande treinador que era há duas, três semanas. Há que dar tempo às pessoas para trabalharem. Não pode ser assim, de um dia para o outro, que o Sérgio já não presta. Não será por estes dois jogos que o Sérgio vai sair do FC Porto. Nem acredito", exclama Isidoro, que ao mesmo tempo divide responsabilidades.

"O Porto entendeu que tinha de vender [jogadores] e o Sérgio não pode ser culpado. Méritos e deméritos têm de ser para todos", reforça, em Bola Branca, o dirigente do emblema da "Cidade da Restauração".



Problemas com Sérgio são águas passadas. "A nossa relação é perfeita!"

Todavia, apesar destes elogios, nem sempre foi pacífica a relação entre o presidente do Olhanense e treinador. O último episódio aconteceu em fevereiro passado, quando a direção dos algarvios sentiu necessidade de vir a público lamentar as declarações de Sérgio Conceição sobre a existência de salários em atraso aquando da sua passagem pelo José Arcanjo.

Na antevisão de um jogo entre os dragões e Vitória de Sétubal, tal como sucederá este fim-de-semana, Conceição disse que "difícil era treinar o Olhanense com quatro ou cinco meses de vencimentos em atraso", acrescentando ainda que havia jogadores com "dificuldade em arranjar comida para comer em casa".



Volvidos estes meses, e já numa nova época, Isidoro Sousa assegura que as pazes estão feitas e recentemente até falou com o técnico do FC Porto.

"A nossa relação é perfeita! Independentemente do que houve. São coisas do futebol. São coisas do futebol e institucionais. Ainda há pouco tempo falámos. Temos uma relação sempre estreita, sempre amiga e desejo o melhor para o Sérgio. Sendo que começou aqui a sua carreira e, por isso, para nós é sempre um orgulho o que ele possa fazer no presente e no futuro", termina.