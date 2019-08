Milan avalia possibilidade de contratar Marega

O AC Milan está a considerar a possibilidade de avançar com uma proposta por Marega. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", os italianos veem o o jogador do FC Porto como o atleta ideal para suportar Piatek no ataque.

O Milan poderá tentar tirar proveito da eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões para alcançar um acordo mais favorável com o clube português. Os dragões, ainda sob vigilância da UEFA, estão a cumprir as metas do "fair-play" financeiro, mas a ausência da fase de grupos da Champions altera as perspetivas de encaixe para a época 2019/20.

Marega foi associado a alguns clubes ingleses, nomeadamente ao West Ham, mas o mercado fechou na Premier League e o maliano continuou no Dragão. Marega, de 28 anos, tem contrato com o FC Porto até 2021 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros