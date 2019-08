Motoristas vão "redefinir estratégias para batalha que está ganha"

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas vê a recusa da Antram em não ir à reunião desta quinta-feira na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) como falta de vontade para negociar.

“Isto é um crime”, acusa o também assessor jurídico do sindicato. “Colocar uma pessoa há 24 horas acordado e com o sistema nervoso alterado na estrada é um perigo e o que está a ser colocado em causa é a segurança de todos nós”, sustentou.

“Ontem, houve pessoas detidas . Chegaram a casa, foram detidas, colocadas dentro do veículo das autoridades por instruções de alguém, para serem apresentadas nas instalações da empresa. A pessoa pediu para não fazer aquele serviço naquele dia, porque estava há 24 horas a trabalhar com o sistema nervoso alterado, e a resposta foi ‘ou vai trabalhar ou é detido e vai ser levado para a esquadra’”, denuncia, acrescentando que a intenção era que aqueles trabalhadores conduzissem mais oito horas.

Na quarta-feira à noite, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) anunciou que não iria marcar presença na reunião proposta pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas.

"Nós reunimo-nos com quem quer negociar de forma franca e transparente e que reflita a verdade do que ficou escrito. Essas condições não estão reunidas com os sindicatos em greve", justificou o presidente da Antram, Pedro Polónio, à saída de uma reunião com a Fectrans no Ministério das Infraestruturas, que terminou com um acordo que garante um aumento de pelo menos 120 euros por mês para os motoristas.

Desde o princípio da greve que a Antram tem dito que só volta à mesa das negociações se a paralisação for suspensa. “A Antram não quer negociar e quer que se mantenha a greve”, concluiu esta manhã o presidente do sindicato.

Perante este impasse, qual a solução? “Vamos ponderar serenamente, reunir-nos, tentar chegar a alguns consensos e reagir”, adiantou Francisco São Bento.

Quanto ao acordo celebrado entre a FECTRANS e a Antram, Pedro Pardal Henriques, porta-voz do sindicato, frisa que é a “segunda vez em menos de um ano” que esta estrutura sindical “veio fazer um contrato à revelia dos trabalhadores”.

“Estes não têm nada a dizer sobre as condições que lhes vão ser atribuídas. A FECTRAN e a Antram impõem”, resume.