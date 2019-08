Um incêndio está a lavrar no Bairro de Santa Maria da Urmeira, na Pontinha, em Odivelas, no distrito de Lisboa, estando no local 131 operacionais, 35 viaturas e dois meios aéreo, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa à Renascença.

A mesma fonte não confirmou a existência de habitações em risco.



O alerta foi dado às 18h24 e o fogo terá começado numa zona de mato.



[Notícia atualizada às 20h20]