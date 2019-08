Sp. Braga segue para os play-offs

O Sp. Braga venceu o Brondby por 3-1 na segunda mão da pré-eliminatória da Liga Europa e está no play-off.

Pelos arsenalistas marcaram João Palhinha, André Horta e Paulinho. Já pelos dinamarqueses descontou Bjur, já perto do fim.

Na primeira mão, a equipa de Ricardo Sá Pinto já tinha vencido por 4-2.

Agora, no play-off os guerreiros do Minho vão defrontar os russos do Spartak de Moscovo a 22 e 29 de agosto.

Já na quarta-feira, o Vitória de Guimarães também carimbou passagem ao play-off. Na fase de grupos da Liga Europa já estão FC Porto e Sporting.