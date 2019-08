Sá Pinto. “Vou concentrar-me no Sporting"

O treinador do Sporting de Braga elogiou os seus jogadores depois da vitória contra o Brondby na pré-eliminatória da Liga Europa.

Em declarações à Sporttv, Ricardo Sá Pinto referiu que, apesar de estarem a perder na eliminatória, os dinamarqueses nunca se renderam.

“A equipa do Brondby não pára e se dermos muita confiança acreditam até ao fim, pois tem mentalidade vencedora. Contra equipas destas não podemos adormecer, como vimos na parte final, em que fizeram o golo”, disse.

O técnico arsenalista considerou normal ter havido uma descompressão nos últimos minutos dos jogadores do Braga. “Fizemos três jogos difíceis e vamos ter outro, no domingo. É normal nos jogadores ter havido uma certa gestão, pois a eliminatória estava ganha.”

No play-off da Liga Europa, o Braga vai agora defrontar o Spartak de Moscovo. Sá Pinto reconhece que ainda não pensa nesse jogo.

“Pensamos sempre no próximo jogo, por isso agora vou concentrar-me no Sporting e teremos tempo para pensar no Spartak”, acrescenta.

O Sp. Braga venceu o Brondby por 3-1, com golos de Palhinha, André Horta e Paulinho. Na primeira mão já tinham vencido por 4-2.