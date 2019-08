Denilson apresenta-se como novo homem golo do Tondela

Denilson Junior apresenta-se aos adeptos do Tondela como um jogador de área. O brasileiro, de 24 anos, diz, em declarações à Tondela TV, que a sua principal caracaterística "é estar sempre dentro da área para marcar golos".

Emprestado pelo Atlético Mineiro, Denilson jogou no Al-Faisaly, da Arábia Saudita, na temporada passada, também por cedência dos brasileiros. Em meio ano realizou 11 jogos e marcou seis golos.

Formado no Fluminense, o reforço do Tondela passou pelo futebol europeu, logo no início da carreira. Jogou pela equipa B do Granada e no Neftchi, do Azerbaijão. Regressou ao Brasil, onde colecionou experiências no campeonato principal, por Avaí, São Paulo, Vitória e Atlético Mineiro. A sua melhor época foi em 2018. Marcou 11 golos, em 27 jogos pelo Vitória.

Denilson já está à disposição de Natxo González e poderá estrear-se na segunda-feira, no jogo com o Portimonense.