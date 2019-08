Falcao entre o Mónaco e o Galatasaray

Radamel Falcao aguarda por uma proposta de renovação do Mónaco. Caso não surja, o antigo jogador do FC Porto, que tem contrato com os franceses até ao final da época, irá avaliar as ofertas que tem em mãos e, muito provavelmente, abandonar o Principado.

Falcao, de 33 anos, pretende um contrato até 2022, validade que lhe foi proposta pelo Galatasaray. "Eu tenho mais um ano de contrato com o Mónaco, mas não foi proposta a renovação. Estou a estudar as ofertas que tenho. São boas oportunidades para a minha carreira", disse o jogador, citado pela imprensa francesa.

O Galatasaray daria, ainda, a possibilidade a Falcao de voltar a jogar na Liga dos Campeões. Os campeões da Turquia têm lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.