Ex-avançado do Sporting com aneurisma

Ricky van Wolfswinkel, antigo avançado do Sporting, vai ser operado nos próximos dias para debelar um aneurisma cerebral, que foi descoberto na sequência dos exames que realizou após a partida que o Basileia realizou com os austríacos do LASK Linz, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Nessa partida realizada a 7 de agosto, o jogador sofreu uma concussão na cabeça no final da partida tendo por isso sido submetido a exames que revelaram o problema no cérebro.

Num vídeo publicado no site oficial e nas redes sociais do Basileia, Van Wolfswinkel explicou que lhe foi diagnosticado "um pequeno balão nos vasos sanguíneos", razão pela qual terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, que o obrigará a um tempo de paragem entre os seis meses e um ano.

"Os médicos do clube mandaram-me para o hospital, inicialmente foi-me diagnosticada uma concussão, mas também um aneurisma cerebral, que é um pequeno balão nos vasos sanguíneos, que no caso de rebentar pode causar uma hemorragia que poderá colocar a vida em risco. Quero clarificar que o que aconteceu no jogo nada tem a ver com este problema. Nunca tive qualquer sintoma do aneurisma por isso é que não sabíamos da sua existência. Vou ser submetido a um tratamento, o que significa que não vou estar apto para jogar futebol durante um longo tempo, será pelo menos seis meses, mas dependerá sempre da reação do cérebro aos tratamentos", disse.

O Sporting já expressou apoio: "Um Leão nunca verga. Não estás sozinho, a família Sportinguista está contigo", pode ler-se na mensagem enviada.