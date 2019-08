Pelotão do BinkBank Tour escapa por um triz a acidente a 60km/h

As imagens captadas por Dirk Smet, um espectador que assistia na estrada à passagem do pelotão do BinkBank Tour, prova de ciclismo do World Tour que se realiza na Bélgica e na Holanda, denunciam aquilo que poderia ser um acidente muito grave.

O pelotão circulava a 60km/h, quando um homem apeado da sua bicicleta decidiu atravessar a estrada, pela passadeira. Foi com estupefação e aflição que reagiram as pessoas que se encontravam na estrada.

O pelotão, onde estava o português Rui Oliveira, conseguiu contornar o homem e a bicicleta, evitando aquilo que parecia ser uma acidente inevitável. Rui Oliveira publicou as imagens do momento, no Twitter, e sublinhou que não foram "todos ao chão por sorte". "Porque não passar uma passadeira com toda a calma quando se aproxima um pelotão a 60km/h?", questionou o ciclista da UAE Emirates.