​Pinguim do tamanho de um ser humano descoberto na Nova Zelândia

Um paleontólogo amador descobriu o fóssil de um pinguim gigante, do tamanho de um ser humano. O achado aconteceu na Nova Zelândia.



Com 1,60 metros de altura e com o peso a rondar os 70 a 80 quilos, a nova espécie recebeu o nome de “Crossvallia waiparensis”.

O pinguim gigante tem mais 40 centímetros e é quatro vezes mais pesado do que emperador, a maior espécie de pinguim viva.

O “Crossvallia waiparensis” viveram no período do Paleoceno, entre 66 e 56 milhões de anos atrás, depois do desaparecimento dos dinossauros e dos grandes répteis marinhos no hemisfério sul.

A nova espécie de pinguim foi identificada por uma equipa do Museu de Canterbury, em Christchurch, e pelo museu de história natural de Senckenberg, na Alemanha.

Os fósseis de ossos da perna de um pinguim gigante foram descobertos por Leigh Love, um paleontólogo amador, no ano passado, em Waipara, na ilha sul da Nova Zelândia.

A nova espécie é idêntica a outro pinguim pré-histórico, o “Crossvallia unienwillia”, descoberto na Antártida, no ano 2000.

Os cientistas afirmam que a descoberta mostra como a Nova Zelândia e a Antártida estavam relacionadas naquele período e como eram diferentes em relação ao presente.

“A Antártida estava coberta por floresta e ambas tinham um clima muito mais quente”, refere o curador do Museu de Canterbury, Paul Scofield.