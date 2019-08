Fim de calvário à vista. Battaglia regressa aos treinos do Sporting

Rodrigo Battaglia está cada vez mais próximo do regresso aos relvados. O médio argentino, afastado de competição desde o dia 4 de novembro de 2018, integrou parcialmente a sessão de treino do Sporting, esta quarta-feira.

O internacional argentino voltou a estar presente durante a primeira fase dos trabalhos, cumprindo o aquecimento, exercícios de força sem bola e, posteriormente, passe, receção e controlo de bola, completando o treino sob a orientação da Unidade de Performance no ginásio.



Battaglia está fora dos relvados desde dia 4 de novembro de 2018, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Mais de nove meses depois, Battaglia poderá finalmente estrear-se às ordens de Marcel Keizer. Quando se lesionou, o técnico da equipa era Tiago Fernandes, interino, que rendeu José Peseiro no lugar.

O médio esteve na Argentina a realizar tratamento, já tinha treinado no relvado de Alcochete, à parte, e entra agora na fase final de recuperação, integrado com os restantes colegas de equipa, podendo ser reforço para as opções do meio-campo no próximo mês.

A equipa dos leões já prepara a receção ao Braga, no próximo domingo, às 21h00, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.