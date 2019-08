Eurico Gomes é cáustico em relação à crise de resultados que o FC Porto atravessa, com duas derrotas nos últimos dois jogos oficiais. O segundo, na última noite, levou mesmo à eliminação azul e branca no acesso à Liga dos Campeões. E à perda de milhões de euros.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa portista considera que têm havido falhas da chamada "estrutura" dos dragões, mas também do departamento técnico, com o treinador à cabeça. Para Eurico, o caminho é voltar ao relvado o quanto antes.

"O ideal era haver jogo já hoje, mas há que admitir também que as coisas não têm sido bem feitas em termos de escolha de jogadores… há os que não estão em forma...", começa por referir o antigo jogador, de 63 anos, "particularizando a seguir" alguns dos problemas que diz identificar.

"O Sérgio [Conceição] – já o conhecemos - é um lutador, um guerreiro que vai à luta e não tem medo de nada. Porém, sozinho não consegue ganhar as guerras todas. Há qualquer coisa na estrutura do FC Porto que está a falhar. Ele vem para as conferências de imprensa fazer o trabalho que não tem nada que fazer. Teriam de ser outros a fazer. O FC Porto, portanto, tem de blindar os seus problemas, mas de uma forma coerente e não prejudicar o resto do grupo de trabalho", acrescenta.



"Não estou a perceber bem o que se passa com o Danilo"



Por fim, e no mesmo tom, Eurico Gomes também aponta o dedo ao técnico no que à gestão do caso-Danilo diz respeito. Na opinião do ex-defensor, reside aqui também uma das explicações para o actual insucesso desportivo.

"Não estou a perceber bem o que se passa com o Danilo. É um jogador nuclear. O líder tem como função unir, não é disciplinar afastando o grupo. E quando um jogador como o Danilo pode estar a sofrer os efeitos de uma disciplina que não estará a ser gerida como acho que pode ser – com inteligência, carácter, diplomacia -, prejudicará quem estiver à volta do Danilo. E quem está à volta do Danilo são os colegas, não são os treinadores. E isto pode estar a prejudicar o ambiente. Encontro aqui alguma explicação para esta instabilidade. Mas Sérgio Conceição já disse que o afastamento é por questões físicas? O treinador se calhar [também] tem jogadores que vieram há dois meses que não estão em condições físicas para jogar no Porto", conclui.