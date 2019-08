FC Porto regressa ao trabalho após desilusão europeia

O FC Porto voltou aos trabalhos, no Olival, apenas poucas horas após a derrota contra o Krasnodar, que significou a saída antecipada da Liga dos Campeões.

Sérgio Oliveira, que viu confirmada a entorse no tornozelo direito, sofrida no jogo contra o Krasnodar, e Loum, são os únicos nomes no boletim clínico.

Os dragões preparam a receção ao Vitória de Setúbal, na segunda jornada do campeonato. A equipa de Sérgio Conceição volta ao trabalho na terça-feira, às 10h00.