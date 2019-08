Se fosse Governo, PSD “teria forçado uma situação de entendimento” na greve dos motoristas

O PSD quebrou o silêncio sobre a greve dos motoristas esta quarta-feira, numa declaração aos jornalistas em que foram atribuídos ao Governo do PS “excessos no exercício da autoridade de Estado”, numa referência ao processo de requisição civil, e em que David Justino procurou mostrar como o partido teria agido no poder: forçando um acordo, antes mesma da greve.

“Nas três semanas que antecederam a crise teria forçado uma situação de entendimento, nem que fosse um entendimento provisório. Teríamos feito esforços muito antes de se chegar a este recurso, que é excecional”, declarou o vice-presidente do partido, já na fase de perguntas e respostas dos jornalistas, depois de ler um comunicado.

Questionado várias vezes sobre se o PSD teria optado também pela requisição civil, David Justino nunca deu uma resposta concreta, focando-se no que deveria ter sido feito antes do início da paralisação.

Face à situação atual, o antigo ministro da Educação disse que não há alternativa a uma negociação. “Ou há uma negociação e as partes têm coragem de abdicar dos seus interesses e inflexibilidade, de se sentarem à mesa e encontrar soluções, ou então não há solução”.