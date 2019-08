Motoristas. “Com requisição civil, o trabalhador passa a ter vínculo com o Estado”

Veja também:



No dia em que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas anunciou que os camionistas iriam deixar de cumprir o que o Governo decretou, a Renascença foi saber o que podem, ou não, fazer as empresas de transporte num cenário destes.

Luís Menezes Leitão, especialista em Direito do Trabalho com um manual publicado sobre o tema, começa por recordar que o incumprimento dos serviços mínimos e da requisição civil constituem, no mínimo, um crime de desobediência.

“A partir do momento em que há requisição civil, o trabalhador deixa de ter um vínculo apenas com a sua entidade patronal e passa a ter um vínculo com o próprio Estado”, sublinha.

“Se desobedecer às ordens que o Estado lhe dá neste quadro, pode incorrer num crime de desobediência. No caso de haver uma requisição civil com intervenção das Forças Armadas, o que me parece que é que a não apresentação ao serviço ou o abandono do serviço constitui crime de deserção”, acrescenta.

No caso do crime de desobediência, a sanção inclui “penas de prisão até um ano ou multa até 120 dias”.

Para a requisição civil, deve o Governo notificar individualmente cada motorista?

“Não, a requisição civil, a partir do momento em que é declarada, produz efeitos nos termos do decreto-lei nº. 637, de 1974. O que a lei refere é que abrange os serviços de pessoas e de empresas e, portanto, os motoristas estão naturalmente afetos à requisição civil e não necessitam de ter uma notificação individual para esse efeito; não é isso que está previsto no diploma que consagra a requisição civil”.

O não cumprimento dos serviços mínimos ou da requisição civil pode abrir a porta ao despedimento com justa causa?

“Quando existe uma situação de greve, os poderes disciplinares da entidade empregadora ficam suspensos relativamente a trabalhadores em greve. Mas isso não acontece se os trabalhadores estiverem escalados para cumprir serviços mínimos.

Apesar de ter havido uma dúvida doutrinária no início, hoje é perfeitamente pacífico que os trabalhadores que estão adstritos à realização de serviços mínimos continuam vinculados à entidade patronal – portanto, neste caso, o não acatamento dos serviços mínimos é uma infração disciplinar. Poderá ter qualquer das sanções disciplinares que a entidade patronal entenda aplicar e, nos casos mais extremos, naturalmente o despedimento”.

Mais uma vez no caso de não cumprimento, é possível a uma empresa substituir o trabalhador em falta?

“Em termos gerais, posso dizer que, relativamente aos serviços mínimos, não se aplica qualquer proibição de substituição de trabalhadores. Os serviços mínimos são considerados restrição ao direito à greve e, portanto, não estão abrangidos pela proibição da greve”.

Amanhã, quinta-feira, é feriado. Quais devem ser os serviços mínimos e como se aplica a requisição civil?

“Pelo que pude perceber relativamente às indicações que existem quanto à requisição civil, o Governo decretou a requisição civil com base no serviço que tinham os trabalhadores no ano anterior – ou seja, o serviço que estava escalado para 15 de agosto de 2018 é o mesmo que está escalado para agosto de 2019.

O que estamos a assistir aqui é uma replicação total do que existia em termos de escala de serviço dos motoristas no ano anterior, portanto, os trabalhadores em termos de serviços mínimos têm que partir da referência relativamente ao que existia em 15 de agosto de 2018”.

São os esclarecimentos do especialista em Direito do Trabalho Luís Menezes Leitão, que já integrou diversos tribunais arbitrais para aplicação dos serviços mínimos.