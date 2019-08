Fectrans garante aumento de 120 euros por mês. António Costa pede que outros sindicatos sigam o exemplo

A Fectrans e a Antram concluíram com sucesso a ronda negocial que terminou esta quarta-feira, com o sindicato a garantir um aumento de 120 euros por mês para os motoristas, disse esta quarta-feira José Manuel Oliveira, que esteve a negociar da parte dos camionistas.

O primeiro-ministro António Costa reagiu de imediato no Twitter, escrevendo que neste caso imperou "o bom senso e o diálogo" e pedindo que "seja um exemplo seguido por outros".

Terminada esta ronda de negociações o diálogo continuará em setembro, disse ainda José Manuel Oliveira.

O acordo com a Fectrans não implica o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, uma vez que este sindicato não tinha aderido à greve, mas pode servir para pressionar os trabalhadores que aderiram à paralisação.

Segundo José Manuel Oliveira a base salarial dos camionistas continuará nos 700 euros mensais, embora a esta base se acrescentem vários complementos. O aumento conseguido pela Fectrans corresponde, segundo o sindicalista, a 120 euros por mês.

Esta tarde a Antram tinha já dito que se tinha chegado a um acordo histórico com a Fectrans. O sindicato não usou os mesmos termos, dizendo antes que este era o “acordo possível”. Instado várias vezes pelos jornalistas a comentar a greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Oliveira recusou fazê-lo.

Já Pedro Pardal Henriques, questionado pelos jornalistas depois do anúncio do acordo com a Fectrans, criticou o mesmo, dizendo que fica aquem dos 300 euros que tinham sido anunciados pela Antram e afirmando que "obviamente" o seu sindicato não vai aceitar esses mesmos termos.

