Segundo dia de confrontos no aeroporto de Hong Kong

A polícia e os manifestantes pró-democracia envolveram-se na tarde desta sexta-feira – já noite em Hong Kong – em confrontos no aeroporto de Hong Kong, em mais um episódio da crise política na região administrativa especial chinesa. Pelo segundo dia consecutivo, as chegadas e partidas foram seriamente afetadas e os check-ins encontram-se mesmo suspensos.

No aeroporto, os ativistas estão geralmente vestidos de preto, a imagem de marca do movimento pró-democracia, e gritam: “Levanta-te Hong Kong, levanta-te para a liberdade”. Houve outro momento de agitação quando uma pessoa foi retirada da infraestrutura por uma equipa médica, depois de ter sido agredida por alegadamente ser um polícia chinês à paisana.

Durante o dia, os manifestantes concentraram-se no terminal um, na zona onde se efetuam os check-ins, tentando bloquear as entradas na zona central, usadas pela polícia. As imagens abaixo, feitas no terminal 2, mostram todas as saídas bloqueadas.