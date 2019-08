Reine-Adélaide prestes a trocar Angers pelo Lyon

O Angers anunciou um princípio de acordo para uma transferência de Jeff Reine-Adélaide para o Lyon, que ainda depende do direito de preferência do Arsenal.

O médio-ofensivo de 21 anos chegou ao Angers em janeiro de 2018, por empréstimo dos "gunners", negócio tornado definitivo na última temporada, na qual impressionou ao serviço do Angers.

As boas prestações levaram a que o Lyon apresentasse proposta de 25 milhões de euros, proposta que está dependente do direito de preferência do Arsenal numa futura venda, acordado entre os dois clubes. No entanto, os "gunners" não deverão acionar a cláusula, até porque o mercado inglês já se encontra fechado.

Ainda de acordo com o comunicado, Reine-Adélaide já terá viajado para Lyon para realizar os exames médicos, antes de assinar contrato.