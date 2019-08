Liverpool conquista Supertaça europeia

O Liverpool venceu a Supertaça europeia de futebol depois de derrotar o Chelsea nas grandes penalidades e de um empate a duas bolas.

Em Istambul, o Chelsea, vencedor da Liga Europa, marcou primeiro por Giroud, mas Sadio Mané, camisola 10 do vencedor da Liga dos Campeões, virou com dois golos, um na segunda parte e outro já no prolongamento.

Jorginho ainda igualou de grande penalidade, ao minuto 101.

Na decisão, da marca dos 11 metros, os cinco marcadores do Liverpool não falharam. Já Abraham desperdiçou para os comandados de Franck Lampard. Grande defesa de Adrián, o guarda-redes espanhol recém chegado a Liverpool e que só foi titular devido à lesão de Alisson na última partida.

Durante os 90 minutos, o jogo teve domínios alternados. Começou melhor o Liverpool, reagiu o Chelsea ainda na primeira parte. No segundo tempo o jogo voltou a ser equilibrado. Já no prolongamento notou-se muito cansaço dos jogadores.

O Liverpool conquistou assim a quarta Supertaça europeia da sua história, troféu que junta assim à conquista da Liga dos Campeões.



Destaque nesta partida para a arbitragem de Stéphanie Frappart, árbitra francesa. Foi a primeira vez que uma mulher arbitrou uma final europeia de futebol masculino.