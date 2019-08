Cristiano Ronaldo com “pequeno problema muscular"

O avançado Cristiano Ronaldo está com um “pequeno problema muscular” e, por isso, não vai participar na partida contra a equipa B da Juventus.

"Cristiano Ronaldo estará presente hoje em Villar Perosa, mas não participará no jogo devido a um pequeno problema no adutor esquerdo. Nos próximos dias, realizará exercícios à margem do plantel", explica a equipa de Turim.

O campeonato italiano começa daqui a 10 dias, frente ao Parma.