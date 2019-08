Balotelli finta Flamengo e vai assinar pelo Brescia

Mario Balotelli está prestes a assinar contrato com o Brescia, recém-promovido à Serie A, após ter vencido a segunda divisão.

De acordo com a "Sky Itália", o ponta-de-lança de 29 anos vai assinar contrato de três temporadas com o clube italiano, colocando ponto final no interesse do Flamengo, de Jorge Jesus.

Será o regresso do "Super Mário" ao campeonato italiano, depois de ter deixado o AC Milan, em 2015/16. Desde então, passou pelo Nice e Marselha, terminando contrato com a nova equipa de Villas-Boas no verão.

Ao longo da carreira, Balotelli, formado no Inter de Milão, passou ainda pelo Manchester City e Liverpool.