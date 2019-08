Sindicato diz que motoristas foram "detidos em casa e forçados a trabalhar"

Dois motoristas que não cumpriram requisição civil foram "detidos em casa e forçados a trabalhar", afirma o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Transportes de Mercadorias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques.

“Dois elementos foram detidos em casa para virem para as instalações da empresa obrigados, caso contrário seriam levadas para a esquadra. Vamos ver se têm condições para pegar no camião”, afirmou o também vice-presidente do SNMMP.

De acordo com Pardal Henriques, a lista de eventuais detenções de motoristas que se recusaram a serviços mínimos ou à requisição civil chega aos “40 ou 50” elementos.

“Espero que haja mais motoristas detidos, depois não vai haver motoristas para guiar camiões. É triste, é o país que temos, o Governo que temos.”, declarou o responsável.

Pardal Henriques acusou o despacho que deu origem à requisição civil de ser “ilegal”, por não determinar a entidade que a fiscaliza, e diz que o documento deu origem à “detenção de pessoas que nem estavam afetas” a essa situação.

"Qual é o português que tem condições para trabalhar nestas situações? Os motoristas não recebem, ninguém ouve e age na salvaguarda dos direitos deles. É trabalho forçado, como na escravatura”, sublinhou.