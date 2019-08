Governo de portas abertas a negociação entre motoristas e patrões

O Governo está de portas abertas ao reatamento das negociações entre motoristas e patrões, disse à Renascença fonte oficial do Ministério do Trabalho.



Se os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias e a Antram quiserem reunir já na quinta-feira, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) está de portas abertas para essa negociação.

A posição foi avançada à Renascença por fonte oficial do Ministério do Trabalho, lembrando que o Governo sempre esteve, e estará, de portas abertas para a negociação.

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, desafiou esta quarta-feira a Antram, associação que representa as empresas, para uma reunião, a ter lugar já na quinta-feira, mas não desconvoca a greve.



O repto foi lançado ao terceiro dia de paralisação dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, que começou na segunda-feira.

“Lanço um desafio público à Antram. Amanhã, às 15h00, possa estar na DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] para falar connosco. Eu vou estar lá para nos sentarmos à mesa encontrarmos uma proposta que agrade às duas partes para terminar isto”, disse Pardal Henriques aos jornalistas, em Aveiras.



O porta-voz do SNMMP quer "fazer uma conciliação" com a associação que representa as empresas do setor. "Estamos dispostos a alcançar um entendimento com cedências de parte a parte", sublinhou.

O advogado e negociador do SNMMP defende que é preciso “terminar com esta palhaçada que está aqui a viver”. Se a paralisação continuar a responsabilidade é da Antram e do Governo, afirma Pardal Henriques.