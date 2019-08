​CMVM suspende ações da Cofina e Media Capital

A negociação das ações da Cofina e da Media Capital foi suspensa esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A decisão surge depois de notícias de que a Cofina estará a preparar uma proposta de aquisição da estação de televisão TVI.

O Conselho de Administração CMVM deliberou “a suspensão da negociação das ações Cofina – SGPS, SA e das ações do Grupo Media Capital, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado”, refere o regulador em comunicado.



De acordo com a edição online do jornal Expresso, Paulo Fernandes, dono da Cofina, assinou um memorando com a Prisa para garantir negociações exclusivas com vista à compra da TVI.

O grupo Cofina já detém o Correio da Manhã, a CMTV, os jornais Record e Jornal de Negócios e a revista Sábado.