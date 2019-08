Linha Internet Segura já recebeu mais de 300 denúncias de conteúdo ilegal e quase todas envolvem menores

"Os homens são quem mais é afetado por este tipo de tácticas de engenharia social. No entanto, assegura que é cada vez mais usual receber contactos de pais preocupados com fenómenos de "ciberbullying".

Ricardo Estrela admite que quando os utilizadores procuram a linha para tirar dúvidas, estas estão, habitualmente, relacionadas com situações de " phishing ", isto é, tentativas de burla com alegada informação íntima para levar os utilizadores a revelarem informações pessoais, tendo por fim último a extorsão de dinheiro.

Homens ligam mais que as mulheres. Pais ligam quando já é tarde demais

"Tivemos conhecimento do fenómeno, mas, na altura, muitos dos conteúdos que alegadamente seriam ilegais já não estavam disponíveis nas plataformas. Entretanto já tinham sido removidos", explica.

"Chegaram-nos denúncias relativas a este caso", confirma, garantindo que, à semelhança do que fazem normalmente, deram "seguimento às mesmas para a polícia para que pudessem avaliar os conteúdos".

"Team Strada" entre as denúncias mais recentes

Ricardo Estrela diz à Renascença que o material recebido foi, posteriormente, encaminhado para as autoridades. Nenhum do material denunciado estava, no entanto, alojado em servidores portugueses, pelo que a Polícia Judiciária foi meramente informada do acontecimento, cabendo às autoridades de outros países o controlo e remoção do material em questão.

Ricardo Estrela, gestor operacional da linha atualmente gerida pela Associação Portuguesa de Apoio à Vìtima (APAV), adianta, sem avançar um número concreto, das largas centenas de denúncias de imagens e vídeos recebidos entre janeiro e junho deste ano, uma grande maioria do material denunciado envolve menores.

A Linha Internet Segura, que presta apoio telefónico e online a vítimas de cibercrime, recebeu 336 denúncias de conteúdos considerado ilegais no primeiro semestre de 2019.

"Os pais estão muito desligados relativamente aquilo que os filhos fazem online e, muitas vezes, só quando vêem alguns sinais físicos de que algo está mal com os seus filhos é que ficam alerta para os perigos", diz. "Chegam a nós quando o pior já aconteceu", reforça, salientando que, normalmente, os pais querem saber "o que podem fazer para ajudar os filhos" em casos de bullying online.

Quem está mais vulnerável e como prevenir?

"Dizer que só pais e crianças precisam de ajuda neste tipo de situações é muito redutor. Todos nós, hoje em dia, com a quantidade de informação sensivel que deixamos online, podemos vir a ser vítimas de cibercrime. Estamos todos vulneráveis", alerta Ricardo Estrela.

Apesar disso, o gestor da linha da APAV adianta que as crianças e os jovens são os que poderão estar mais à mercê de agressores online. "Estão numa posição muito mais frágil porque, muitas vezes, têm vergonha de contar aos pais", facto que é usado pelo agressor para os chantagear.

Por isso, os pais têm de estar especialmente alerta às redes sociais e aos videojogos, pois são nesses espaços que se iniciam os contactos com menores. É aí que muitos agressores criam "envolvimento emocional com os jovens" e os levam a partilhar imagens de cariz íntimo, para "alimentar redes de disseminação de pornografia infantil globalmente".

Como funciona a Linha Internet Segura?

A Linha Internet Segura pode ser contactada por telefone, email ou através do preenchimento de um formulário, de forma anónima e confidencial, onde é possível colocar links ou fotografias do material potencialmente ilegal.

Recebida a denúncia, os técnicos de apoio afetos à linha, que são voluntários com formação especializada para lidar com esta realidade, avaliam o material para perceber se se trata de "conteúdo de abuso sexual de menores, de apologia à violência ou ao racismo ou de discurso de ódio". Para tal, utilizam um "software" associado a uma rede internacional de denúncia de conteúdo similar, da organização inHope, para "perceber onde os conteúdos estão localizados" e encaminhar a informação para as autoridades locais.

Sempre em "estreita colaboração com as autoridades", o material considerado ilegal é, depois, encaminhado para oas autoridades competentes, para garantir a "persecução criminal" e também a "rápida remoção do mesmo", para prevenir a sua disseminação.

Desde janeiro, altura em que a APAV passou a assumir a Linha Internet Segura, em "100% dos casos o conteúdo não estava alojado em Portugal", admite Ricardo Estrela, mas a Polícia Judiciária é avisada na mesma, para estar a par do que se passa.