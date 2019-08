Caso Team Strada. Vale tudo no YouTube? "O primeiro 'influencer' tem de estar em casa"

Como estabelecer limites no "admirável novo mundo" digital?

Perante esta possibilidade, há que ajudar os jovens a navegar as movediças lides das redes sociais. Especialmente se houver sinais de que algo não está bem.

"Os pais têm de perceber se existem sinais de ansiedade, tristeza, queda do rendimento escolar, isolamento, dificuldades em dormir, baixa auto-estima", explica a psicóloga Ana Neves. "Os pais devem estar atentos a isto e falar com os seus filhos para perceber se precisam de algum tipo de apoio e se existe algo que os está a influenciar, a coagir ou a chantagear de alguma forma."

Se tal se verificar, tanto os pais como a própria criança podem pedir ajuda às autoridades competentes ou diretamente à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), pois são estes organismos que "protegem os direitos das crianças".

"Só conseguimos combater situações de violência com apoio e os jovens têm de perceber isso: que não existem estes segredos maus, que eles não têm de viver sozinhos com isto", esclarece.

Igual opinião tem a investigadora Ana Jorge, que acredita que a melhor estratégia passa pelo acompanhamento, por parte dos pais, dos "tipos de canais e tipos de conteúdo" que os filhos consomem para "suscitar a conversa" e "dar referências" aos mais novos "do que é aceitável e do que não é".

Ana Neves completa: "Eles que não tenham medo de olhar para o que os filhos procuram. Temos de ser capazes de não nos assustarmos, porque não se consegue uma relação com o adolescente proibindo. É preciso saber o que se estáa passar para estabelecer o limite, que é fundamental para o jovem."

A questão do limite é uma que se repete quando se olha para estes fenómenos. "Os pais precisam de ouvir, de querer perceber onde os filhos estão, o que é que eles veem, como é que veem, com quem veem, quem são os amigos e depois tentar, para além de compreender, explicar e viver a relação com os filhos", acrescenta.

Ambas acreditam que, para além dos pais, que devem procurar informar-se sobre os novos desafios que os filhos enfrentam, também a escola pode ser uma boa alavanca para um maior entendimento deste "novo" mundo.

"As escolas estão preparadas", admite Ana Neves, lembrando que os estabelecimentos de ensino "têm psicólogos a pensar nestas questões e a olhar para os jovens".

"O primeiro 'influencer' tem de estar em casa"

Para a psicóloga Ana Neves, nada no comportamento das crianças da nova geração, que desejam ser influenciadoras ou estrelas do Youtube, é surpreendente.

"O que estes miúdos querem é ser aceites. Querem ser populares, ter um estatuto social elevado, ser aceites pelos seus pares e estar no topo", explica. "Isto faz parte das relações humanas. Queremos sentir-nos bem, queremos ser aceites pelos outros. As queixas são as mesmas, as plataformas é que mudam", salienta.

Nada disto é novidade, mas pode ter um significado diferente nos tempos que correm: tudo está no que "este tipo de relação e de necessidade de aceitação quer dizer". "Será que estas crianças estão a ter relações pessoais e de amizade, com laços afetivos, que são importantes? Temos de regular as relações das crianças de forma a que elas não sejam superficiais", alerta. É esse exatamente o maior desafio para os pais, acredita a psicoterapeuta: "criar relações de qualidade" e "ter tempo para brincar com os filhos". "O que estes miúdos querem é ser aceites" "Olhem para os seus filhos, percebam quem são os amigos, percebam o que é que eles vêem, que redes sociais utilizam, que videos vêem, fiquem com eles, percebam o que eles estão a ver, percebam o que eles querem ser no futuro, entendam-nos e percam tempo com isto. estejam com eles, relacionem-se com eles. O primeiro 'influencer' tem de estar em casa", defende, lamentando a falta de tempo dos pais para os filhos, muitas vezes imposta pelo ritmo frenético do dia-a-dia. "Os pais, hoje em dia, têm muita dificuldade em ter tempo para parar, para ouvir, para estar, para brincar", diz. Por isso, acabamos por não olhar para as suas necessidades e não nos "conseguirmos colocar no lugar deles".

Apesar disso, Ana Neves defende que as redes sociais "não têm de ser encaradas como um grande problema", mesmo que tenham os seus perigos.

Um deles, é a figura do 'influenciador'. Porquê? "Estamos a estruturar uma imagem igual para todos. Temos de ter cuidado para que a singularidade de cada um seja respeitada e permitir que as crianças sintam que podem ser diferentes. Temos de passar a ideia aos nossos jovens de que podem ser únicos", defende.