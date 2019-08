AC Milan oferece André Silva para baixar valor de Bruno Fernandes

O AC Milan está interessado na contratação de Bruno Fernandes, e terá oferecido André Silva e Castillejo para baixar o valor de 70 milhões exigido pela SAD do Sporting para permitir a saída, escreve o jornal "A Bola".

Gorada a possibilidade de jogar na Premier League, o capitão dos leões desperta agora interesse e propostas de outros campeonatos. O AC Milan apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, André Silva e Samuel Castillejo, proposta que não agradou os leões.

Bruno Fernandes tem contrato com o clube leonino até 2023, e está no Sporting desde 2017. Na última temporada, bateu o recorde de médio mais goleador da europa, com 32 golos apontados em 53 jogos disputados.

Tottenham e Manchester United tentaram a contratação do internacional luso, propostas recusadas pelo Sporting.