Peregrinos oferecem trigo ao santuário de Fátima

Vários peregrinos oferecem, esta terça-feira, trigo ao santuário de Fátima. O trigo será utilizado na fabricação de hóstias a serem utilizadas nas celebrações ao longo do ano.

A tradicional oferta do trigo no momento da apresentação dos dons, na missa do dia 13 de agosto, é um ritual que se celebra desde 1940, quando um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica, de 17 paróquias da diocese de Leiria, ofereceu 30 alqueires de trigo destinados ao fabrico de hóstias para consumo no santuário de Fátima.

No ano seguinte, a tradição repetiu-se e, desde então, não parou.

João dos Santos deixou a França, país onde reside, para se juntar ao grupo Peregrinos de Maria que, de Castelo Branco, rumou, na manhã desta 2ª feira, até Fátima. Pela primeira vez, vai oferecer trigo e sente-se feliz, pois “é uma oferta que vamos fazer a Nossa Senhora e vamos colaborar com os emigrantes.” Em entrevista à Renascença disse que se “sente muito orgulhoso” com este gesto.

Na bagagem, o grupo de 6 peregrinos trouxe 10 quilos de trigo produzido em Portugal e comprado em Castelo Branco.

Cristina Lourenço é a guia do grupo. Pela 4ª vez oferece o trigo. Um gesto que custou apenas pouco mais de 4 euros e que, para si, é de fundamental importância. A jovem salientou que o trigo serve para fabricar “as hóstias do ano inteiro, por isso temos de ter essa sensibilidade”. “Acho que, quando vamos comungar no santuário durante o ano também ficamos contentes porque participamos. E acho que é isso que torna este mês de agosto especial.”

Para o capelão do santuário, o Padre Francisco Pereira, “este é um sinal de que os dons que oferecemos a Deus é toda a comunidade que oferece.”

No ano passado, foram oferecidos ao santuário de Fatima 8 mil quilos de trigo. Uma gota no oceano do cereal que o santuário precisa para fabricar os milhões de hóstias que, durante um ano, são distribuídas nas celebrações. Mas é um gesto do amor que os peregrinos têm por Nossa Senhora.