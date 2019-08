​Fátima. Cardeal apela à solidariedade de cristãos e não-cristãos para com os migrantes

13 ago, 2019 - 00:30 • Teresa Paula Costa

“Não sois apenas miseráveis expostos a todas as intempéries, sois mensageiros de Deus", afirmou o cardeal canadiano Marc Ouellet na peregrinação do migrante e do refugiado.