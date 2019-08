11 minutos de atraso de Sérgio Conceição custam mais de 5 mil euros ao FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o FC Porto em 5.100 euros, na sequência do atraso de Sérgio Conceição na comparência na zona de entrevistas rápidas após o Gil Vicente-FC Porto (2-1), da primeira jornada da Primeira Liga.

Os 11 minutos de atraso do treinador saem caro à SAD azul e branca, com o delegado da Liga Portugal a registar essa mesma infração, "apesar das várias insistências feitas junto do diretor de imprensa".

O FC Porto foi ainda multado em 408 euros por outro atraso: dois minutos face ao início aprazado da segunda parte do desafio do Estádio Cidade de Barcelos.