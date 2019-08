Há contentores para habitação em Lisboa por 600 euros/mês. Câmara diz que é tudo ilegal

Contentores para habitação por 600 euros por mês na zona de Marvila estão a ser anunciados na internet. Em resposta à Renascença, a Câmara de Lisboa diz que é tudo ilegal.



O aluguer dos contentores foi denunciado pelo grupo "Morar em Lisboa" com a partilha, no Facebook, do anúncio do site Imovirtual. "Ora apartamentos de luxo a nascer como cogumelos ora contentores de 12 metros quadrados com áreas comuns a 600 euros. Ainda havemos de chegar a ver tendas de campismo por este preço?", criticou o grupo de cidadãos.



A publicação já conta com mais de 40 comentários. Uns questionam a legalidade do aluguer, outros elogiam a iniciativa. "Já tinha morado num, um ano, na Holanda. Melhor isolamento e mais ecológico" e "Isto está licenciado? Depois de tantos anos e esforço, voltam os bairros de barracas” são dois dos comentários à publicação.