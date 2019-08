João Rodrigues sonha com o World Tour, após a conquista da Volta a Portugal

João Rodrigues não contava vencer a 81ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. O jovem ciclista de 24 anos da W52-FC Porto admite que esperava um maior protagonismo nesta edição, face à boa prestação em 2018, mas nunca imaginou vestir de amarelo no último domingo da prova, na Avenida dos Aliados.

“Não esperava. Vim para a Volta com uma ótima preparação, porque já tinha estado ao lado dos líderes no ano passado, e era dos que mais trabalhava para o Raúl Alarcón na parte final. Sabia que iria ter um papel importante, mas daí até terminar com a camisola amarela, não estava nada à espera”, começa por dizer, em entrevista à Renascença.

O jovem algarvio venceu a quarta etapa, no Alto da Torre, momento-chave para a confiança do atleta, que apenas vestiu a camisola amarela no final da última etapa. Na sétima etapa, Gustavo Veloso perdeu a liderança para Joni Brandão, da Efapel, e João Rodrigues ficou apenas um segundo atrás.

Na penúltima etapa, na icónica subida à Senhora da Graça, João Rodrigues fugiu a Joni Brandão nos últimos metros da etpaa, e os dois ciclistas terminaram com o mesmo tempo, cenário inédito à partida para o contrarrelógio final, onde o ciclista da W52-FC Porto superiorizou-se, sagrando-se vencedor da prova.

“Um dos momentos-chave foi a vitória na Torre, que me deixou com muita confiança. Senti que era dos mais fortes na alta montanha. A partir desse momento, passei a ser dos mais protegidos na equipa, eu e o Gustavo. Tivemos os dois a queda no Larouco, e ficámos mal tratados. Não sabíamos como estávamos fisicamente. No dia seguinte, no Larouco, protegemos ao máximo, apesar de perder a camisola amarela para o Joni Brandão. Fizemos uma excelente etapa na Senhora da Graça, e decidiu-se tudo no contrarrelógio”, explica.