O sim de Waldschmidt e a Champions à porta

O interesse do Benfica na contratação de Waldschmidt, a valorização de Florentino Luís e o confronto do FC Porto contra o Krasnodar, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos nacionais.

O jornal "Record" dá conta do acordo do ponta-de-lança alemão com o Benfica, restando apenas fechar entendimento com o Friburgo, clube que detém o passe do jogador. "Acordo com Waldschmidt", pode ler-se.

Já "A Bola" descreve o "Plano Florentino", que passa pela valorização do jovem médio-defensivo, que o Benfica acredita que pode ser o próximo a protagonizar uma saída milionária.

"O Jogo" fala em "foco total" do FC Porto, no dia em que defronta o Krasnodar, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O jornal dá ainda conta da necessidade do Sporting em gerar receita até ao final da janela de transferências, o que pode obrigar à saída de Bruno Fernandes, Bas Dost ou Acuña, os mais valiosos.