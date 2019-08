Todos os apurados para os "playoff" da Champions

Está fechada a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com a grande surpresa da eliminação do FC Porto em pano de fundo. O Krasnodar eliminou os dragões e vai defrontar agora o contingente português do Olympiakos, liderado por Pedro Martins.

Abel Ferreira, aos comandos do PAOK Salónica, foi eliminado pelo Ajax.





Liga dos Campeões

Resultados da 3ª Pré-Eliminatória

FC Porto-Krasnodar (2-3)

Ajax-PAOK (5-4)

Olympiakos-Basaksehir (3-0)

Qarabag-APOEL (2-3)

Rosenborg-Maribor (6-2)

Dínamo Kiev-Club Brugge (3-4)

Copenhaga-Estrela Vermelha (6-7 após penáltis)

Ferencvaros-Dínamo Zagreb (1-5)

LASK Linz-Basileia (5-2)

Celtic-Cluj (4-5)





Liga dos Campeões

"Playoff"

Dinamo Zagreb-Rosenborg

Cluj-Slavia Praga

Young Boys-Estrela Vermelha

APOEL-Ajax

LASK Linz-Club Brugge

Olympiakos-Krasnodar