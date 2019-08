Ronaldo ou Messi? O "descubra as diferenças" de CR7

Cristiano Ronaldo não resistiu, esta terça-feira, em dar uma no cravo e outra na ferradura acerca de Lionel Messi. O mesmo é dizer que, ainda que o astro do Barcelona mereça rasgados elogios da parte do internacional português, a realidade é que CR7 foi de dedo em riste direto à ferida.

"A diferença entre nós os dois é que eu joguei em vários clubes e ganhei a Liga dos Campeões em clubes diferentes. Fui o melhor marcador da Champions em seis épocas consecutivas. E não há muitos jogadores que tenham ganho cinco Ligas dos Campeões. Identifico-me muito com esta competição", assinalou o avançado da Juventus, em declarações extraídas do documentário "The Making Of", divulgadas pela plataforma DAZN.

"O Messi é um jogador excelente que será sempre recordado, não apenas pelas Bolas de Ouro que ganhou, mas por ter evoluído - como eu - ano após ano", elogiou.