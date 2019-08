Paulo Fonseca negoceia contratação de Lovren

A Roma está interessada na contratação de Dejan Lovren, e já apresentou uma proposta formao ao Liverpool, de acordo com a "Sky Sports".

O defesa-central croata de 30 anos terá sido autorizado a deixar os "reds", caso surgisse uma proposta boa para todas as partes. Lovren é quarto na hierarquia no eixo da defesa, atrás de Van Dijk, Matip e Joe Goméz.

Lovren está no Liverpool desde 2014. No total, leva 170 jogos disputados pelo clube inglês, embora tenha feito apenas 18 na última época, que culminou com a conquista da Liga dos Campeões.

Antes do Liverpool, o central representou o Dinamo de Zagreb, Lyon e Southampton. Paulo Fonseca continua à procura de um defesa-central, após as saídas de Marcano e Manolas.