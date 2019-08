Manchester United empresta Joel Pereira ao Hearts

Joel Pereira vai jogar no Hearts, do campeonato escocês, por empréstimo do Manchester United, anunciou o clube inglês esta terça-feira.

O guarda-redes português de 23 anos deixa o clube para "jogar de forma regular e continuar a sua evolução".

Este é o quinto empréstimo da carreira, depois de Rochdale, Belenenses, Vitória de Setúbal e Kortrijk. Este no Bonfim na última temporada, até janeiro, onde somou dez partidas.