Ivan Perisic reforça o ataque do Bayern de Munique

O Bayern de Munique anunciou a contratação do avançado croata Ivan Perisic, por empréstimo do Inter de Milão, num negócio que contempla opção de compra.

O clube bávaro estava à procura de um jogador para colmatar as saídas de Robben e Ribery, que deixaram o emblema no último verão. Perisic, compatriota do treinador Niko Kovac, é a opção, no seu regresso à Bundesliga, depois de ter representado o Borussia Dortmund e o Wolfsburgo.

Perisic deixou o futebol alemão em 2015, para assinar pelo Inter de Milão.

"Estou muito feliz por estar novamente na Alemanha. O Bayern é um dos maiores clubes da Europa, e queremos voltar ao ataque, não só no campeonato, mas na Taça e na Liga dos Campeões", disse.