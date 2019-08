Diego Costa lesiona-se e pode falhar primeiros jogos do Atlético de Madrid

Diego Costa lesionou-se nos adutores da perna esquerda, no último jogo particular frente à Juventus, e pode falhar as primeiras jornadas da La Liga.

O avançado do Atlético de Madrid está castigado para a primeira jornada, contra o Getafe, e pode mesmo falhar os jogos contra Leganés e Eibar, da segunda e terceira jornada, respetivamente.

Diego Costa cumprirá o último de oito jogos de castigo, depois de ter insultado um árbitro na última época, no jogo contra o Barcelona.

João Félix deverá assim fazer parceria com Morata na frente de ataque dos "colchoneros".