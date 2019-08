Danilo falou com Ronaldo e Alex Sandro antes da transferência para a Juventus

Danilo garante que as conversas de Alex Sandro e Cristiano Ronaldo foram fundamentais para a sua transferência do Manchester City para a Juventus.

"Durante todo este processo, falei com o Alex Sandro muitas vezes e ele deu-me muita informação sobre a equipa. Já nos conhecemos há muito tempo, e é importante ter aqui um bom amigo. O Cristiano também falou comigo, comparou o clube a uma família, e isso foi bom de ouvir", disse, em conferência de imprensa de apresentação.

Alex Sandro e Danilo foram colegas de equipa no Santos e no FC Porto. O lateral-direito de 28 anos valorizou a passagem pelo FC Porto como experiência importante no seu crescimento.

"Tenho crescido por etapas. O FC Porto, Real Madrid e Manchester City foram grandes experiencias, ganhei muitos troféus, e é a altura certa de chegar à Juventus. Vamos levar todas as competições a sério, queremos vencer tudo", explicou.

Danilo chegou à Juventus num negócio que viu o português João Cancelo seguir no sentido oposto.