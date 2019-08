Greve dos motoristas. Governo diz que 14 trabalhadores não cumpriram requisição civil

Os serviços mínimos para a greve dos motoristas foram "genericamente cumpridos" esta terça-feira e a requisição civil parcial está a ser "cumprida com rigor", afirma o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, em conferência de imprensa.

Um total de 14 motoristas não cumpriram a requisição civil, adiantou o governante.



No aeroporto de Lisboa, "um dos casos em que os serviços mínimos não foram manifestamente cumpridos" na segunda-feira - de 119 cargas previstas foram realizadas 44 - o Governo está a fazer uma avaliação. "Neste momento, o aeroporto de Lisboa tem a sua capacidade a 54,5%, ou seja, no final do dia podemos ter a necessidade de fazer um terceiro turno para fornecer combustível", disse Matos Fernandes.



O aeroporto de Faro tem agora a sua capacidade de combustível a 94%, "não levanta neste momento qualquer problema". O aeroporto do Porto não é abastecido por camiões-cisterna, porque tem um sistema de óleoduto.

O ministro do Ambiente e Transição Energética adianta que os números às 18h00 desta terça-feira "são melhores", em comparação com a mesma altura do dia anterior.



Na segunda-feira, na Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) havia 38% dos depósitos dos postos de abastecimento com gasolina e esta terça-feira esse valor subiu para 51%. Em relação ao gasóleo, "ontem tínhamos 46% e hoje temos 49%".

"Estes são valores aceitáveis, tendo em conta a dificuldade de abastecimento" provocada pela greve dos motoristas de matérias perigosas, afirmou o ministro.

Matos Fernandes refere que "no Algarve ocorreu uma melhoria, que ainda não é suficiente. Ontem, a esta hora, os tanques de gasolina dos postos de abastecimento estavam a 22%, hoje passaram para 27%. No gasóleo, passou de 23% para 29%".

"Como os serviços mínimos foram genericamente cumpridos, apesar da mobilização das Forças Armadas ter envolvido um número próximo dos 200 elementos, esta terça-feira, só dez equipas é que tiveram de atuar. Quatro das Forças Armadas e seis da GNR. Vamos ter mais oito equipas a funcionar durante a noite para fazer a ligação entre Sines e o Algarve", afirmou o ministro do Ambiente e Transição Energética.