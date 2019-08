Waldschmidt. "Benfica agarra-o agora ou nunca"

Parte do trabalho já está feito, mas não será fácil ao Benfica confirmar a contratação de Luca Waldschmidt. Esta é a opinião do especialista em futebol alemão, Nuno Félix, quando confrontado com o interesse das águias no avançado de 23 anos do Friburgo.

De acordo com o diário desportivo A Bola desta terça-feira, Waldschmidt, que se estreou e marcou nove golos na última Bundesliga, já terá acordo com o Benfica. Mas falta a luz verde do emblema germânico, sendo que os encarnados não passam da fasquia dos 12 milhões de euros.

Em Bola Branca, Félix, consultor de vários clubes germânicos, começa por aprovar a eventual contratação do ponta-de-lança por parte dos campeões portugueses. Aliás, será "agora ou nunca", atira.

"O Benfica já terá feito a parte mais difícil [convencer o jogador]. Não sairá barato, mas o Benfica ou o agarra agora ou não terá possibilidade de o disputar no final desta temporada. Caso ele continue a jogar como até agora. 12 milhões de euros? É dos meus jogadores favoritos na Bundesliga e surpreende-me que não tenha surgido um clube maior, até no mercado interno, a tentar contratá-lo. É um jogador com uma grande margem de progressão e que, certamente, não pode ser uma contratação barata", adverte, antes de sugerir a forma de extrair o melhor rendimento de Waldschmidt.

"Sempre me impressionou, a jogar mais descaído para a direita, com diagonais e com remates fora da área. Mas também pode ser uma excelente opção para 'fazer' de João Félix, como um segundo avançado. Com Bruno Lage também pode ter aqui uma margem de progressão ao nível tático. E porque é também um jogador muito honesto, na forma como se entrega ao jogo, tem todas as qualidades para fazer esse papel", completa.