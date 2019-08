Ebuehi volta ao "estaleiro", Conti também lesionado

Há mais dois jogadores entregues ao departamento clínico do Benfica, para além dos já anunciados Gabriel, Gedson Fernandes e David Tavares.

Esta terça-feira, o Benfica revelou que Tyronne Ebuehi volta a parar, desta feita a contas com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Também o central argentino Germán Conti pára devido ao mesmo problema físico.

Nesta altura, os casos mais "bicudos" para Bruno Lage são mesmo os de Gabriel - entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo, com paragem superior a um mês - e Gedson, que recupera de uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito.