Duas novidades para a lateral-direita no Seixal

O Benfica regressou ao trabalho esta terça-feira, no Seixal, dando seguimento à preparação para o encontro de sábado diante do Belenenses, a contar para a segunda jornada da Primeira Liga.

Bruno Lage promoveu duas novidades no apronto de hoje. Os laterais-direitos Tomás Tavares - este regressado de férias, após o Europeu de Sub-19 - e João Ferreira marcaram presença.

Tomás Tavares, de resto, cumpriu o primeiro treino com a equipa sénior.

O dérbi Belenenses-Benfica arranca às 19h00 de sábado, no Estádio do Jamor. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.