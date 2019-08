Benfica já tem acordo com Waldschmidt

O Benfica estará cada vez mais próximo da contratação do ponta-de-lança alemão Gian-Luca Waldschmidt, de acordo com o "Record".

Segundo a publicação, as águias já terão chegado a acordo com os representantes do jogadores, restando apenas as negociações com o Friburgo, que pagou cerca de 5 milhões de euros na última temporada. As águias estarão dispostas a pagar cerca de 12 milhões de euros para assegurar a contratação.

Waldschmidt foi uma das figuras do Europeu sub-21, com sete golos apontados em cinco jogos disputados.

A confirmar-se a mudança para a Luz, Bruno Lage terá mais uma opção para a frente de ataque, a juntar a Raúl de Tomás, Seferovic e Carlos Vinícius, com outros jogadores a desempenhar também a posição, como Jota e Chiquinho.