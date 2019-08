Tertúlia Bola Branca

"Esperava-se um FC Porto mais forte e mandão contra o Gil Vicente"

12 ago, 2019

O arranque da temporada, com os deslizes do FC Porto e Sporting, e a goleada do Benfica contra o Paços de Ferreira foram temas em debate no regresso Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.