Keizer: "Sporting tem de jogar melhor que isto"

Marcel Keizer considera que o Sporting foi a melhor equipa no empate a um golo com o Marítimo, mas assume que a sua equipa "tem de jogar melhor que isto”. Em declarações à Sporttv, o treinador dos leões refere que “foi mais um jogo difícil” no Estádio dos Barreiros contra o Marítimo.

“Começámos bem, mas o golo foi um revés e demorámos 15 minutos para reentrar no jogo. Criámos oportunidades, mas empatámos”, acrescentou.

O técnico de Alvalade explicou a titularidade de Luiz Phellype, no lugar de Bast Dost: “Temos dois bons avançados”. Phellype “colocou pressão à defesa contrária”, avaliou.

Já sobre as exibições dos reforços Eduardo e Vietto, Keizer considera que “os novos jogadores têm de se ajustar à equipa". "É o início da época, não há problema", completou.

Quanto a Bruno Fernandes, que voltou a ser o melhor em campo, o técnico holandês elogia “a mentalidade dele”. “É incrível, nem merece discussão. Jogou o que esperava que jogasse", remate.

O Sporting empatou 1-1 contra o Marítimo e não vence um jogo nos 90 minutos desde 5 de maio.