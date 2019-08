Dias Ferreira questiona Varandas: "Não veem o mesmo que os outros veem?"

Dias Ferreira é muito contundente na avaliação ao momento que o Sporting está a atravessar. O antigo dirigente do Sporting, em entrevista a Bola Branca, após a entrada em falso dos leões no campeonato e a goleda sofrida na Supertaça, diz-se muito preocupado. E estranha o discurso passivo, emanado de Alvalade em relação a este início de época.

"Foi uma entrada em falso, mas – ao que parece – é normal. É aceite com naturalidade. O presidente diz que não está preocupado e eu, eventualmente criticado quando digo que estou, é melhor dizer que estamos tranquilos. Quando o Sporting leva 5-0 no primeiro jogo oficial e faz a pré-época que fez porque é que tenho de ficar preocupado?", questiona Dias Ferreira, ironicamente.

"As pessoas continuam a dizer que 'tem de ser tudo para o mesmo lado’. O que é que uma pessoa deve dizer quando a direção e o presidente dizem que não estão preocupados? Mas não estão porquê? Não veem o mesmo que os outros veem? Ainda não perceberam que distância para os nossos rivais é muito grande? E não é uma coisa temporária. O Sporting pode ganhar as taças, mas dificilmente ganha uma prova de regularidade. Porque não tem equipa para isso. Em quantidade e em qualidade. Não tem quem a dirija para esse efeito. Oxalá me engane”, deseja Dias Ferreira.

Sporting fora da corrida pelo título

Nestas declarações a Bola Branca, o ex-presidente da Assembleia Geral do clube coloca ainda presidente e treinador no "mesmo saco" e, logo à 1ª jornada da Liga, afasta o Sporting da corrida pelo título.

"Não sou daqueles que pensam que o Sporting tem condições para ganhar o campeonato. Na minha opinião, não tem. E também não vi que se fizesse o que quer que fosse para que fosse possível ganhar. De facto, era difícil fazer qualquer coisa para ganhar no imediato, mas mesmo a longo prazo não vejo o que se estará a fazer. O treinador também aceita as coisas como normais. São personalidades parecidas [presidente e treinador]. Assim, a única coisa que posso dizer é que não estou de acordo com isto! De resto, se começo a abrir muito a boca…", atira, numa semana em que a equipa de Marcel Keizer vai preparar a recepção ao Sp. Braga para a ronda dois do campeonato.

"Fosso cada vez maior para os rivais"

Dias Ferreira antevê esta partida como sendo "difícil", como de resto, considera, serão todas para os leões, em face do atual estado de coisas. O antigo candidato à presidência também, observa actualmente um "fosso" cada vez maior entre o Sporting e os rivais Benfica e FC Porto.

"Não vejo nenhum jogo como fácil. E não vejo o futuro fácil, por isso é que estou preocupado. E não é preocupado por perder um jogo, empatar ou não ir ganhar o campeonato este ano. É por ver que cada vez a cova é maior. O fosso já não é para a Europa. O fosso é já em Portugal", reforça.