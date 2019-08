Um campo de férias que é uma porta para outro mundo

Tudo parecia correr como planeado. Na noite anterior, porém, uma discussão em crioulo entre duas adolescentes acabaria por demonstrar que, às escondidas dos mais velhos, grande parte dos participantes infringia as regras do campo de férias.

“São miúdos com vidas difíceis. Vêm da Cova da Moura, do bairro da Boavista, do bairro do Zambujal e de outras zonas ali à volta. Alguns vivem com os avós porque têm os pais presos. Outros têm famílias pouco estruturadas”, explica Pedro Palhavã Silva que, com Teresa Sande Lemos, forma a dupla de diretores responsáveis pela atividade. “Para estes miúdos, o campo de férias representa um mundo totalmente novo.”

Teresa Sande Lemos é desde 2018 uma das coordenadoras do campo que se realiza no Monte de São Bento, no concelho de Alcácer do Sal. Durante seis dias, a herdade que vive da produção animal e de extensos arrozais é ocupada por 16 animadores, um padre e 43 crianças e jovens da Academia do Johnsson, associação fundada por João Semedo para prevenir situações de risco na infância e juventude.

O episódio passou-se em 2016, mas segundo Teresa Sande Lemos diz muito sobre a essência do Pegadas, uma associação de campos de férias que trabalha com cinco instituições sedeadas em bairros sociais nos arredores de Lisboa. Para cada uma destas organizações, os voluntários – por norma jovens – preparam uma semana de atividades que inclui jogos, banhos de rio ou barragem, mas também momentos de oração, missa diária e conversas.

“Disse-lhes que depois de perceberem que tinham errado, o importante era recomeçar. Os miúdos ficaram a olhar. Não percebiam o que é que era fazer uma coisa mal e ter uma segunda oportunidade”, conta Teresa. “No dia seguinte, depois de termos desistido de os mandar embora, uma das meninas dizia: “Em casa, faço coisas erradas e batem-me. Por que é que aqui me estão a dar um dia ainda mais divertido?” Para Teresa, o segredo é simples: “Aqui as respostas são dadas com amor e estes miúdos, pelo seu contexto familiar, não estão à espera disso.”

De acordo com a Rede de Campos de Férias Católicos (RCF), organismo que nasceu em 2015 para agregar projetos deste tipo, decorrem este verão pelo menos 110 atividades do género – cada uma com cerca de 50 participantes. “Contando com os animadores e com os padres assistentes, estamos a falar de um universo que ronda as cinco mil pessoas”, disse à Renascença Marta Ramalho, responsável pela comunicação da RCF. Alguns estão ligados a associações, como é o caso do Pegadas, outros a paróquias, movimentos e ordens religiosas.

Ainda que cada campo tenha características específicas, há aspetos comuns entre todos, como a presença de um sacerdote, os momentos de oração e a missa. No Pegadas, os dias começam sempre com as Megas Manhãs, um tempo em que se pretende transmitir aos mais pequenos valores ou mensagens cristãs através de uma história. “Este ano, o tema do campo é ‘Ele vive em mim’”, explica Teresa Sande Lemos. “Pretendemos mostrar aos miúdos que Deus está em todas as vertentes da nossa vida, através de temas diários como ‘Ele vive no meu ser’, ‘Ele vive nas relações’, ‘Ele vive nos meus sonhos’, ‘Ele vive na natureza’, etc.”

Um dia no Pegadas

O dia dedicado à natureza, por exemplo, começa com uma encenação sobre o relato bíblico da criação do mundo. Dos mais novos, com 7 anos, aos mais velhos, com 18, todos assistem à representação feita pelos animadores, debaixo de um telheiro agrícola. De vez em quando, riem-se das roupas e dos adereços improvisados pelos mais velhos – há cabeleiras, óculos e chapéus. Pelo meio, vão conhecendo Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus. Alguns entusiasmam-se e querem saber mais eles. “Eles eram namorados?”, pergunta uma das meninas.

Assim que o teatro termina, Pedro Palhavã Silva encaminha o grupo para a atividade seguinte: uma caminhada até à barragem. A deslocação é feita em pequenos grupos, onde se conversa sobre o tema da manhã. “O que quer dizer casa comum?”, questiona João Maria Trincão, de 20 anos, animador no Pegadas pela primeira vez. “Quem é que aqui faz reciclagem? Sabem dizer-me para que serve o ecoponto amarelo?” As respostas sucedem-se – quase todas certas.

Um pouco mais à frente, Jorge Gonçalves, o padre que este ano acompanha o campo de férias, reúne o grupo. Depois de entoarem juntos o “Sabor da Maçã”, canção cujos versos lançam perguntas como “Quem é que fez o mundo? Quem inventou o sabor da maçã?”, o sacerdote fala-lhes sobre o cuidado do meio ambiente. Cita alguns conselhos do Papa Francisco: reduzir o consumo de água, utilizar transportes públicos e separar os resíduos. “No Inverno, também devemos usar maior quantidade de roupa para evitar ligar tantas vezes o aquecimento”, diz Jorge Gonçalves, de imediato surpreendido com a resposta de um dos participantes mais velhos. “Às vezes, o swag fala mais alto, senhor padre”, diz um dos adolescentes divertido, procurando justificar o uso de t-shirts e calções em dias mais frios.